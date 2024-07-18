Елизаветар
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1921
Дочь: (Мильбергер) Фрида Яковлевна
Отец ребёнка: Мильбергер Яков Генрихович
Рождение ребёнка
28.01.1923
Дочь: (Мильбергер) Ирма Яковлевна
Отец ребёнка: Мильбергер Яков Генрихович
Рождение ребёнка
31.05.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мильбергер Яков Генрихович