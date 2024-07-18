Елизаветар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизаветар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1921 г.р.
1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1921

Дочь: (Мильбергер) Фрида Яковлевна

Отец ребёнка: Мильбергер Яков Генрихович

Рождение ребёнка
28.01.1923

Дочь: (Мильбергер) Ирма Яковлевна

Отец ребёнка: Мильбергер Яков Генрихович

Рождение ребёнка
31.05.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мильбергер Яков Генрихович

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