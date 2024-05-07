Инсаркина (Кузнецова) Ольга Николаевна 21.05.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Инсаркина (Кузнецова) Ольга Николаевна

Место рождения

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область

Дата рождения

21.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1985

Отец: Кузнецов Николай Валентинович

Мать: Кузнецова (Бычкова) Людмила Владимировна

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инсаркин Сергей

Рождение ребёнка
07.05.2010

Сын: Инсаркин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Инсаркин Сергей

Рождение ребёнка
09.03.2013

Дочь: Инсаркина Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Инсаркин Сергей

Рождение ребёнка
04.07.2020

Дочь: Инсаркина Регина Сергеевна

Отец ребёнка: Инсаркин Сергей

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