Кузнецов Николай Валентинович
Место рождения
Дата рождения23.08.1965
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1985
Дочь: Инсаркина (Кузнецова) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Бычкова) Людмила Владимировна
Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.08.1991
Дочь: Сысоева (Кузнецова) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Бычкова) Людмила Владимировна