Кузнецов Николай Валентинович 23.08.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецов Николай Валентинович

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Место рождения

Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

23.08.1965

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1965

Отец: Кузнецов (Леошко) Валентин Александрович

Мать: Кузнецова (Попова) валентина Ивановна

Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зобнина Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
21.05.1985

Дочь: Инсаркина (Кузнецова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Бычкова) Людмила Владимировна

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.08.1991

Дочь: Сысоева (Кузнецова) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Бычкова) Людмила Владимировна

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