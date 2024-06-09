Болдина (Хадарина) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолдина (Хадарина) Нина Михайловна

Болдина (Хадарина) Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Хадарин Михаил Егорович

Мать: Хадарина (Воробьева) Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдин Алексей

Рождение ребёнка
24.06.1959

Дочь: Болдина Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Болдин Алексей

Рождение ребёнка
16.06.1962

Дочь: Татаренкова Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Болдин Алексей

Рождение ребёнка
16.06.1962

Дочь: Лобова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Болдин Алексей

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.