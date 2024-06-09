Болдина (Хадарина) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Болдин Алексей
Рождение ребёнка
24.06.1959
Дочь: Болдина Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Болдин Алексей
Рождение ребёнка
16.06.1962
Дочь: Татаренкова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Болдин Алексей
Рождение ребёнка
16.06.1962
Дочь: Лобова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Болдин Алексей
Смерть
Неизвестно