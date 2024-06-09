Болдин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1959
Дочь: Болдина Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Болдина (Хадарина) Нина Михайловна
Рождение ребёнка
16.06.1962
Дочь: Татаренкова Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Болдина (Хадарина) Нина Михайловна
Рождение ребёнка
16.06.1962
Дочь: Лобова Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Болдина (Хадарина) Нина Михайловна
Смерть
Неизвестно