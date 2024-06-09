Болдин Алексей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Болдин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдина (Хадарина) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
24.06.1959

Дочь: Болдина Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Болдина (Хадарина) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
16.06.1962

Дочь: Татаренкова Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Болдина (Хадарина) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
16.06.1962

Дочь: Лобова Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Болдина (Хадарина) Нина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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