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Бабина Дарья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин (Бабин) Филимон Абрамов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Останин (Бабин) Филипп Филимонов

Отец ребёнка: Останин (Бабин) Филимон Абрамов

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Останин (Бабин) Авдей Филимонов

Отец ребёнка: Останин (Бабин) Филимон Абрамов

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Останин (Бабин) Филипп (Феофилакт) Филимонов

Отец ребёнка: Останин (Бабин) Филимон Абрамов

Смерть
После 1812

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