Бабина Дарья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Останин (Бабин) Филипп Филимонов
Отец ребёнка: Останин (Бабин) Филимон Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Останин (Бабин) Авдей Филимонов
Отец ребёнка: Останин (Бабин) Филимон Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Останин (Бабин) Филипп (Феофилакт) Филимонов
Отец ребёнка: Останин (Бабин) Филимон Абрамов
Смерть
После 1812