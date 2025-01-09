Есикова Лукерья Ивановна Около 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Есикова Лукерья Ивановна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1797

умерла После 1858

Супруги
Есиков Федор СавельевичОколо 1797 г.р.
Дети
Краснова (Есикова) Екатерина ФедоровнаОколо 1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есиков Федор Савельевич

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Краснова (Есикова) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Есиков Федор Савельевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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