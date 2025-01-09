Есикова Лукерья Ивановна
женский, родилась Около 1797
умерла После 1858
Супруги
Есиков Федор СавельевичОколо 1797 г.р.
Дети
Краснова (Есикова) Екатерина ФедоровнаОколо 1820 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Краснова (Есикова) Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Есиков Федор Савельевич
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858