Мигаль (Хузиахметова) Ирина Рамиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1968
Дата смерти20.11.2020
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1968
Отец: Хузиахметов Рамиль
Мать: Хузиахметова Галина
Рождение ребёнка
25.02.1991
Дочь: Готовчиц Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Мигаль Иван Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мигаль Иван
Отец ребёнка: Мигаль Иван Иосифович
Смерть
20.11.2020