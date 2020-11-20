Мигаль (Хузиахметова) Ирина Рамиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигаль (Хузиахметова) Ирина Рамиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1968

Дата смерти

20.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1968

Отец: Хузиахметов Рамиль

Мать: Хузиахметова Галина

Рождение ребёнка
25.02.1991

Дочь: Готовчиц Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Мигаль Иван Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мигаль Иван

Отец ребёнка: Мигаль Иван Иосифович

Смерть
20.11.2020
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