Игонина (Казбинцева) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения04.06.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1973
Бракосочетание
09.10.1999
Вернадский отдел ЗАГС
Рождение ребёнка
01.02.2001
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Игонин Михаил Юрьевич
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Центр госуслуг г. Москвы "Мои документы" (район Зябликово), специалист
Образование
Неизвестно
среднее специальное
Место жительства
Неизвестно
15551, Москва, Шипиловский проезд, 41-2-140