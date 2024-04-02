Игонина (Казбинцева) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игонина (Казбинцева) Анна Григорьевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1973

Отец: Казбинцев Григорий Иванович

Мать: Казбинцева Наталья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
09.10.1999

Муж: Игонин Михаил Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Вернадский отдел ЗАГС
Рождение ребёнка
01.02.2001

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Игонин Михаил Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Муж: Игонин Михаил Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Центр госуслуг г. Москвы "Мои документы" (район Зябликово), специалист
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
среднее специальное
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
15551, Москва, Шипиловский проезд, 41-2-140
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