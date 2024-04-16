Пацан Георгий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиПосле 1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Украинец. Указано в записи о бракосочетании. по рассказам, был старше Марфы Семеновны.
Бракосочетание
20.08.1951
Жетижар, Бескарагайский район, Абайская область
Село Семиярка, Бескарагайский район, Семипалатинской или Павлодарской области - на момент заключения брака,т.е. 20.08.1951 Украинец. Работал Главным ревизором молочной промышленности по области. Гл... Показать все
Смерть
После 1968