Пацан Георгий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПацан Георгий Владимирович

Пацан Георгий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

После 1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Украинец. Указано в записи о бракосочетании. по рассказам, был старше Марфы Семеновны.
Бракосочетание
20.08.1951

Жена: Пацан (Петрова) Мария (Марфа) Семеновна

Жетижар, Бескарагайский район, Абайская область
Село Семиярка, Бескарагайский район, Семипалатинской или Павлодарской области - на момент заключения брака,т.е. 20.08.1951 Украинец. Работал Главным ревизором молочной промышленности по области. Гл... Показать все
Смерть
После 1968

Мы используем куки для улучшения работы сайта.