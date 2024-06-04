Сироткин Поликарп Аксенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти18.01.1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Сироткин Аксен (Аким) Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сироткина Афимья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Сироткин (Карсунов) Федор Поликарпов
Мать ребёнка: Сироткина Афимья Иванова
Смерть
18.01.1851
Причина смерти: от горячки