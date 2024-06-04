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Сироткин Поликарп Аксенов

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

18.01.1851

Пол

Мужской

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Сироткин Аксен (Аким) Васильев

Мать: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сироткина Афимья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Сироткин (Карсунов) Федор Поликарпов

Мать ребёнка: Сироткина Афимья Иванова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.01.1851
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки

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