Сироткин Аксен (Аким) Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: (Сироткина) Прасковья Аксенова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Сироткин Поликарп Аксенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Сироткина Ховронья Феоктистова (Феклистова)
Смерть
1856