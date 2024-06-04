Сироткин Аксен (Аким) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткин Аксен (Аким) Васильев

Место рождения

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сироткина Ховронья Феоктистова (Феклистова)

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Сироткин Иван Аксенов

Мать ребёнка: не указана

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: (Сироткина) Прасковья Аксенова

Мать ребёнка: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Сироткин Поликарп Аксенов

Мать ребёнка: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Сироткин Андрей Аксенов

Мать ребёнка: Сироткина Ховронья Феоктистова (Феклистова)

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1856
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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