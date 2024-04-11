Устюжанина Марфа Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанина Марфа Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устюжанин Сергей Тихонов

Рождение ребёнка
03.03.1849

Дочь: Устюжанина Дарья Сергеева

Отец ребёнка: Устюжанин Сергей Тихонов

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 26, стр. 10 - плёнка 2121840, стр. 150
Смерть
Неизвестно

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