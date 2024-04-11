Устюжанина Марфа Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1849
Дочь: Устюжанина Дарья Сергеева
Отец ребёнка: Устюжанин Сергей Тихонов
Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 26, стр. 10 - плёнка 2121840, стр. 150
Смерть
Неизвестно