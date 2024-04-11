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Устюжанина Дарья Сергеева

Место рождения

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

03.03.1849

Дата смерти

13.03.1849

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1849

Отец: Устюжанин Сергей Тихонов

Мать: Устюжанина Марфа Андреева

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 26, стр. 10 - плёнка 2121840, стр. 150
Крещение
04.03.1849
Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 26, стр. 10 - плёнка 2121840, стр. 150
Смерть
13.03.1849
Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 26, стр. 75 - плёнка 2121840, стр. 215
Похороны
13.03.1849
Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 26, стр. 75 - плёнка 2121840, стр. 215

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