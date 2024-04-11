Устюжанина Дарья Сергеева
Место рождения
Дата рождения03.03.1849
Дата смерти13.03.1849
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1849
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 26, стр. 10 - плёнка 2121840, стр. 150
Крещение
04.03.1849
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 26, стр. 10 - плёнка 2121840, стр. 150
Смерть
13.03.1849
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 26, стр. 75 - плёнка 2121840, стр. 215
Похороны
13.03.1849
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 26, стр. 75 - плёнка 2121840, стр. 215