Пожиткова (Бабина) Матрена Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Бабин Тарас Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
04.04.1871 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/115
Рождение ребёнка
25.02.1872 ст.
Дочь: Харланова Евдокия Саввовна
Отец ребёнка: Пожитков Савва Савелий Петрович
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/9
Рождение ребёнка
01.10.1874 ст.
Сын: Пожитков Савва Савельевич
Отец ребёнка: Пожитков Савва Савелий Петрович
https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/70
Рождение ребёнка
04.02.1877 ст.
Дочь: Ванякина Анна Саввовна
Отец ребёнка: Пожитков Савва Савелий Петрович
https://ya.ru/archive/catalog/cd98b8ca-806e-4e17-9982-2f643b81b73d/108
Рождение ребёнка
16.11.1878 ст.
Сын: Пожитков Григорий Саввович
Отец ребёнка: Пожитков Савва Савелий Петрович
отец указан как Бугурусланский мещанин https://ya.ru/archive/catalog/a8318043-8739-4f31-8b91-c66027888f37/30
Восприемник
25.07.1881 ст.
возможно, другая МТ https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/83
Рождение ребёнка
30.10.1882 ст.
Сын: Пожитков Михаил Савельевич
Отец ребёнка: Пожитков Савва Савелий Петрович
https://ya.ru/archive/catalog/0bc91add-1373-4d0f-bebf-40c220e5db3b/125
Рождение ребёнка
18.05.1885 ст.
Дочь: Кириллова Елена Савельевна
Отец ребёнка: Пожитков Савва Савелий Петрович
https://ya.ru/archive/catalog/b11baa36-f213-4edb-9a02-e01359cfba09/108
Рождение ребёнка
29.04.1889 ст.
Дочь: Полунина Ирина Савельевна
Отец ребёнка: Пожитков Савва Савелий Петрович
https://ya.ru/archive/catalog/0bb685b2-7a98-480f-92fa-6647c304294d/133
Восприемник
13.09.1897 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/3c50b66d-249c-4c57-8851-c773e38406fe/142
Смерть
Неизвестно