Пожиткова (Бабина) Матрена Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожиткова (Бабина) Матрена Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Бабин Тарас Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
04.04.1871 ст.

Муж: Пожитков Савва Савелий Петрович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/115
Рождение ребёнка
25.02.1872 ст.

Дочь: Харланова Евдокия Саввовна

Отец ребёнка: Пожитков Савва Савелий Петрович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/9
Рождение ребёнка
01.10.1874 ст.

Сын: Пожитков Савва Савельевич

Отец ребёнка: Пожитков Савва Савелий Петрович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/70
Рождение ребёнка
04.02.1877 ст.

Дочь: Ванякина Анна Саввовна

Отец ребёнка: Пожитков Савва Савелий Петрович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/cd98b8ca-806e-4e17-9982-2f643b81b73d/108
Рождение ребёнка
16.11.1878 ст.

Сын: Пожитков Григорий Саввович

Отец ребёнка: Пожитков Савва Савелий Петрович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
отец указан как Бугурусланский мещанин https://ya.ru/archive/catalog/a8318043-8739-4f31-8b91-c66027888f37/30
Восприемник
25.07.1881 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
возможно, другая МТ https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/83
Рождение ребёнка
30.10.1882 ст.

Сын: Пожитков Михаил Савельевич

Отец ребёнка: Пожитков Савва Савелий Петрович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/0bc91add-1373-4d0f-bebf-40c220e5db3b/125
Рождение ребёнка
18.05.1885 ст.

Дочь: Кириллова Елена Савельевна

Отец ребёнка: Пожитков Савва Савелий Петрович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b11baa36-f213-4edb-9a02-e01359cfba09/108
Рождение ребёнка
29.04.1889 ст.

Дочь: Полунина Ирина Савельевна

Отец ребёнка: Пожитков Савва Савелий Петрович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/0bb685b2-7a98-480f-92fa-6647c304294d/133
Восприемник
13.09.1897 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3c50b66d-249c-4c57-8851-c773e38406fe/142
Смерть
Неизвестно

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