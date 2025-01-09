Есикова (Есикова) Марина Алексеевна
женский, родилась 13.07.1850 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла До 1858, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецЕсиков Алексей Егорович17.03.1814 ст. г.р.
МатьЕсикова (Ботвинкина) Надежда ПавловнаОколо 1813 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1850 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
14.07.1850 ст.
Смерть
До 1858