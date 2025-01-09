Есикова (Есикова) Марина Алексеевна 13.07.1850 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Есикова (Есикова) Марина Алексеевна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 13.07.1850 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла До 1858, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Есиков Алексей Егорович17.03.1814 ст. г.р.
Мать
Есикова (Ботвинкина) Надежда ПавловнаОколо 1813 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1850 ст.

Отец: Есиков Алексей Егорович

Мать: Есикова (Ботвинкина) Надежда Павловна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
14.07.1850 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
До 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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