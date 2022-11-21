Романова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1899 ст.
Отец ребёнка: Романов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
28.12.1900 ст.
Отец ребёнка: Романов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
27.08.1905
Дочь: (Романова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно