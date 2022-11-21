Романова Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
25.07.1899 ст.

Сын: Романов Никандр Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Яковлевич

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.12.1900 ст.

Сын: Романов Василий Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Яковлевич

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.08.1905

Дочь: (Романова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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