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Романов Иван Яковлевич

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Место рождения

Кабалино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Яков Яковлевич

Мать: ?

Кабалино
Рождение ребёнка
25.07.1899

Сын: Романов Никандр Иванович

Мать ребёнка: Романова Александра Михайловна

Кабалино
Рождение ребёнка
28.12.1900

Сын: Романов Василий Иванович

Мать ребёнка: Романова Александра Михайловна

Кабалино
Рождение ребёнка
27.08.1905

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Романова Александра Михайловна

Кабалино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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