Романов Иван Яковлевич
Место рожденияКабалино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Яков Яковлевич
Мать: ?
Кабалино
Рождение ребёнка
25.07.1899
Мать ребёнка: Романова Александра Михайловна
Кабалино
Рождение ребёнка
28.12.1900
Мать ребёнка: Романова Александра Михайловна
Кабалино
Рождение ребёнка
27.08.1905
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Романова Александра Михайловна
Кабалино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно