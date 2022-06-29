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Иноземцев Роман Александрович

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

11.04.1982

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1982

Отец: не указан

Мать: Иноземцева (Розен) Виктория Владиславовна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иноземцева Надя 01.01.1988

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.2016

Дочь: Иноземцева Ариана Романовна

Мать ребёнка: Иноземцева Надя 01.01.1988

Рождение ребёнка
16.08.2018

Дочь: Иноземцева Алиса Романовна

Мать ребёнка: Иноземцева Надя 01.01.1988

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