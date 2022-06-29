Иноземцев Роман Александрович
Место рождения
Дата рождения11.04.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1982
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.2016
Дочь: Иноземцева Ариана Романовна
Мать ребёнка: Иноземцева Надя 01.01.1988
Рождение ребёнка
16.08.2018
Дочь: Иноземцева Алиса Романовна
Мать ребёнка: Иноземцева Надя 01.01.1988