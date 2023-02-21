Иноземцева Надя 01.01.1988
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.2016
Дочь: Иноземцева Ариана Романовна
Отец ребёнка: Иноземцев Роман Александрович
Рождение ребёнка
16.08.2018
Дочь: Иноземцева Алиса Романовна
Отец ребёнка: Иноземцев Роман Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Канада, Оттава