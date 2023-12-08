Сушко Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушко Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фомицкой Яков

Мать: Фомицкая Неонила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушко Артём

Отец ребёнка: Пётр Сушко

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушко Григорий Петрович

Отец ребёнка: Пётр Сушко

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушко Александр Петрович

Отец ребёнка: Пётр Сушко

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татаринцева Антонина Петровна

Отец ребёнка: Пётр Сушко

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Сушко

Смерть
Неизвестно
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