Сушко Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фомицкой Яков
Мать: Фомицкая Неонила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сушко Артём
Отец ребёнка: Пётр Сушко
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пётр Сушко
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пётр Сушко
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татаринцева Антонина Петровна
Отец ребёнка: Пётр Сушко
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Сушко
Смерть
Неизвестно