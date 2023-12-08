Пётр Сушко — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пётр Сушко

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушко Артём

Мать ребёнка: Сушко Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушко Григорий Петрович

Мать ребёнка: Сушко Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушко Александр Петрович

Мать ребёнка: Сушко Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татаринцева Антонина Петровна

Мать ребёнка: Сушко Татьяна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сушко Татьяна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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