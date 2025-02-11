Пётр Иванов
мужской, родился 1818, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецИван Васильев переселен1799 г.р.
МатьМатрёна Иванова1800 г.р.
Супруги
Ульяна Маркеллова1816 г.р.
Дети
Фёдор Петров1845 г.р.
Григорий Петров1848 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Иван Васильев переселен
Мать: Матрёна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Маркеллова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Фёдор Петров
Мать ребёнка: Ульяна Маркеллова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Григорий Петров
Мать ребёнка: Ульяна Маркеллова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Федосья Петрова
Мать ребёнка: Ульяна Маркеллова
Смерть
Неизвестно