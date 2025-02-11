Пётр Иванов 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Пётр Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1818, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Иван Васильев переселен1799 г.р.
Мать
Матрёна Иванова1800 г.р.
Супруги
Ульяна Маркеллова1816 г.р.
Дети
Фёдор Петров1845 г.р.
Григорий Петров1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Иван Васильев переселен

Мать: Матрёна Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Маркеллова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Фёдор Петров

Мать ребёнка: Ульяна Маркеллова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Сын: Григорий Петров

Мать ребёнка: Ульяна Маркеллова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

127

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Федосья Петрова

Мать ребёнка: Ульяна Маркеллова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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