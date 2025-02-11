Ульяна Маркеллова
женский, родилась 1816
умерла Неизвестно
Супруги
Пётр Иванов1818 г.р.
Дети
Фёдор Петров1845 г.р.
Григорий Петров1848 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Фёдор Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Григорий Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Федосья Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Смерть
Неизвестно