Ульяна Маркеллова 1816 — найти родственников по фамилии на Familio

Ульяна Маркеллова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1816

умерла Неизвестно

Супруги
Пётр Иванов1818 г.р.
Дети
Фёдор Петров1845 г.р.
Григорий Петров1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Иванов

Рождение ребёнка
1845

Сын: Фёдор Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Сын: Григорий Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

127

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Федосья Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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