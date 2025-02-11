Зубкова Анна
женский, родилась 1796
умерла Неизвестно
Супруги
Зубков Спиридон Иванов1797 г.р.
Дети
Зубков Антон Спиридонов1816 г.р.
Зубков Мартемьян Спиридонов1827 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Зубков Спиридон Иванов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Зубков Мартемьян Спиридонов
Отец ребёнка: Зубков Спиридон Иванов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Зубкова) Анастасия Спиридонова
Отец ребёнка: Зубков Спиридон Иванов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Зубков Патрикей Спиридонов
Отец ребёнка: Зубков Спиридон Иванов
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно