Зубкова Анна 1796 — найти родственников по фамилии на Familio

Зубкова Анна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1796

умерла Неизвестно

Супруги
Зубков Спиридон Иванов1797 г.р.
Дети
Зубков Антон Спиридонов1816 г.р.
Зубков Мартемьян Спиридонов1827 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Спиридон Иванов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Зубков Антон Спиридонов

Отец ребёнка: Зубков Спиридон Иванов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1827

Сын: Зубков Мартемьян Спиридонов

Отец ребёнка: Зубков Спиридон Иванов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Зубкова) Анастасия Спиридонова

Отец ребёнка: Зубков Спиридон Иванов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Зубков Патрикей Спиридонов

Отец ребёнка: Зубков Спиридон Иванов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

5

Смерть
Неизвестно

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