Зубков Антон Спиридонов
мужской, родился 1816, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1840, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЗубков Спиридон Иванов1797 г.р.
МатьЗубкова Анна1796 г.р.
Супруги
Авдотья1815 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Зубков Спиридон Иванов
Мать: Зубкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Место жительства
1835
Смерть
1840
Место жительства
1850