Зубков Антон Спиридонов 1816 — найти родственников по фамилии на Familio

Зубков Антон Спиридонов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1816, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1840, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Зубков Спиридон Иванов1797 г.р.
Мать
Зубкова Анна1796 г.р.
Супруги
Авдотья1815 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Зубков Спиридон Иванов

Мать: Зубкова Анна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

5

Смерть
1840
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

9 сказка 5 семья

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