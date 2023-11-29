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Горшкова (Карлагина) Ирина Игнатьева

Место рождения

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карлагин Игнатий Федорович

Мать: Карлагина Евдотия Ивановна

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
11.05.1813

Муж: Горшков Матвей Степанов

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.03.1815

Дочь: Калинина (Горшкова) Дарья Матвеева

Отец ребёнка: Горшков Матвей Степанов

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.02.1820

Сын: Горшков Федор Матвеев

Отец ребёнка: Горшков Матвей Степанов

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.04.1826

Дочь: (Горшкова) Ирина Матвеева

Отец ребёнка: Горшков Матвей Степанов

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.08.1826

Дочь: Южакова (Горшкова) Евдокия Матвеева

Отец ребёнка: Горшков Матвей Степанов

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1832

Сын: Горшков Егор Матвеев

Отец ребёнка: Горшков Матвей Степанов

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край

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