Горшкова (Карлагина) Ирина Игнатьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
11.05.1813
Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.03.1815
Дочь: Калинина (Горшкова) Дарья Матвеева
Отец ребёнка: Горшков Матвей Степанов
Рождение ребёнка
05.02.1820
Отец ребёнка: Горшков Матвей Степанов
Рождение ребёнка
15.04.1826
Дочь: (Горшкова) Ирина Матвеева
Отец ребёнка: Горшков Матвей Степанов
Рождение ребёнка
02.08.1826
Дочь: Южакова (Горшкова) Евдокия Матвеева
Отец ребёнка: Горшков Матвей Степанов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Горшков Егор Матвеев
Отец ребёнка: Горшков Матвей Степанов