Карлагина Евдотия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшкова (Карлагина) Ирина Игнатьева
Отец ребёнка: Карлагин Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Карлагин Тихон Игнатьевич
Отец ребёнка: Карлагин Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Карлагин Афонасий Игнатьевич
Отец ребёнка: Карлагин Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Карлагин Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Карлагин Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Карлагин Игнатий Федорович
Смерть
Неизвестно