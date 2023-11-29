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Карлагина Евдотия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшкова (Карлагина) Ирина Игнатьева

Отец ребёнка: Карлагин Игнатий Федорович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1778

Сын: Карлагин Тихон Игнатьевич

Отец ребёнка: Карлагин Игнатий Федорович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1779

Сын: Карлагин Афонасий Игнатьевич

Отец ребёнка: Карлагин Игнатий Федорович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1798

Сын: Карлагин Андрей Игнатьев

Отец ребёнка: Карлагин Игнатий Федорович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1802

Сын: Карлагин Иван Игнатьев

Отец ребёнка: Карлагин Игнатий Федорович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1807

Сын: Карлагин Максим Игнатьев

Отец ребёнка: Карлагин Игнатий Федорович

Смерть
Неизвестно
Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край

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