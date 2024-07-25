Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Агафья Львовна
Отец ребёнка: Чистяков Лев Иванович
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Чистяков Лев Иванович
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Чистяков Лев Иванович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Татьяна Львовна
Отец ребёнка: Чистяков Лев Иванович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Чистяков Лев Иванович
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Чистяков Лев Иванович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Чистяков Григорий Львович
Отец ребёнка: Чистяков Лев Иванович
Смерть
Неизвестно