Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Агафья Львовна

Отец ребёнка: Чистяков Лев Иванович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Чистяков Сергей Львович

Отец ребёнка: Чистяков Лев Иванович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Чистяков Федор Львович

Отец ребёнка: Чистяков Лев Иванович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Татьяна Львовна

Отец ребёнка: Чистяков Лев Иванович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Чистяков Михаил Львович

Отец ребёнка: Чистяков Лев Иванович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Чистяков Илья Львович

Отец ребёнка: Чистяков Лев Иванович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Чистяков Григорий Львович

Отец ребёнка: Чистяков Лев Иванович

Смерть
Неизвестно

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