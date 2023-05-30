Гребенюк Ольга Евменовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Сын: Гребенюк Семен Васильевич
Отец ребёнка: Гребенюк Василий Петрович
Рождение ребёнка
25.11.1923
Сын: Гребенюк Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Гребенюк Василий Петрович
Рождение ребёнка
10.07.1925
Отец ребёнка: Гребенюк Василий Петрович
Рождение ребёнка
07.06.1927
Отец ребёнка: Гребенюк Василий Петрович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Гребенюк Александр Васильевич
Отец ребёнка: Гребенюк Василий Петрович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Неизвестно Анна Васильевна
Отец ребёнка: Гребенюк Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Гребенюк Василий Петрович
Смерть
Неизвестно