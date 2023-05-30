Гребенюк Ольга Евменовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенюк Ольга Евменовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Гребенюк Семен Васильевич

Отец ребёнка: Гребенюк Василий Петрович

Рождение ребёнка
25.11.1923

Сын: Гребенюк Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Гребенюк Василий Петрович

Рождение ребёнка
10.07.1925

Сын: Гребенюк Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гребенюк Василий Петрович

Рождение ребёнка
07.06.1927

Сын: Гребенюк Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гребенюк Василий Петрович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Гребенюк Александр Васильевич

Отец ребёнка: Гребенюк Василий Петрович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Неизвестно Анна Васильевна

Отец ребёнка: Гребенюк Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Гребенюк Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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