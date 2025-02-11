Филипп Алексеев 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Филипп Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1829, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Алексей Михайлов1809 г.р.
Супруги
Наталья Прокофьева1833 г.р.
Дети
Агафья Филиппова1857 г.р.
Павел Филиппов1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Алексей Михайлов

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Прокофьева

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

35

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Агафья Филиппова

Мать ребёнка: Наталья Прокофьева

Рождение ребёнка
1857

Сын: Павел Филиппов

Мать ребёнка: Наталья Прокофьева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

33

Смерть
Неизвестно

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