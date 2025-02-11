Филипп Алексеев
мужской, родился 1829, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАлексей Михайлов1809 г.р.
Супруги
Наталья Прокофьева1833 г.р.
Дети
Агафья Филиппова1857 г.р.
Павел Филиппов1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Алексей Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Прокофьева
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Агафья Филиппова
Мать ребёнка: Наталья Прокофьева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Павел Филиппов
Мать ребёнка: Наталья Прокофьева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно