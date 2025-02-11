Павел Филиппов 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Павел Филиппов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1857, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Наталья Прокофьева1833 г.р.
Отец
Филипп Алексеев1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Филипп Алексеев

Мать: Наталья Прокофьева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

33

Смерть
Неизвестно

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