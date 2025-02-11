Павел Филиппов
мужской, родился 1857, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьНаталья Прокофьева1833 г.р.
ОтецФилипп Алексеев1829 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Филипп Алексеев
Мать: Наталья Прокофьева
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно