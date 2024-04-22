Антипов Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Антипов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Антипова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
20.10.1892
Дочь: Морозова (Антипова) Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Антипова Елена Михайловна
Смерть
Неизвестно