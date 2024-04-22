Антипов Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипов Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Антипов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Антипова Елена Михайловна

Круглые Паны, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.10.1892

Дочь: Морозова (Антипова) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Антипова Елена Михайловна

Круглые Паны, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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