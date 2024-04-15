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Куликов Иван Елисеевич

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Куликов Елисей Устинович

Мать: не указана

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Авдотья Киприяновна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Авдотья Киприяновна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Куликов Федор Иванович

Мать ребёнка: Куликова Авдотья Киприяновна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Куликов Семен Иванович

Мать ребёнка: Куликова Авдотья Киприяновна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Куликов Петр Иванович

Мать ребёнка: Куликова Авдотья Киприяновна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Куликов Поликарп Иванович

Мать ребёнка: Куликова Авдотья Киприяновна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Алимпиада Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Авдотья Киприяновна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 10.10.1852
Караси, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Карасинскую
Место жительства
До 10.10.1852
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Карасинскую
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Авдотья Киприяновна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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