Куликов Иван Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Куликов Елисей Устинович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Авдотья Киприяновна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Авдотья Киприяновна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Куликова Авдотья Киприяновна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Куликова Авдотья Киприяновна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Куликова Авдотья Киприяновна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Куликов Поликарп Иванович
Мать ребёнка: Куликова Авдотья Киприяновна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Алимпиада Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Авдотья Киприяновна
Место жительства
С 10.10.1852
Караси, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Карасинскую
Место жительства
До 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Карасинскую
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно