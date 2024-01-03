Ермилова (Илюхина) Феодосия
Место рожденияс. Витуша, Рязанская область
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Илюхин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ермилов) Татьяна
Отец ребёнка: Ермилов Емельян
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ермилов Никита
Отец ребёнка: Ермилов Емельян
Рождение ребёнка
12.10.1913
Дочь: Малыш (Ермилова) Прасковья
Отец ребёнка: Ермилов Емельян
Рождение ребёнка
1915
Сын: Ермилов Николай
Отец ребёнка: Ермилов Емельян
Рождение ребёнка
1922
Сын: Ермилов Пётр
Отец ребёнка: Ермилов Емельян
Смерть
Неизвестно