Ермилова (Илюхина) Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилова (Илюхина) Феодосия

Место рождения

с. Витуша, Рязанская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Илюхин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ермилов) Татьяна

Отец ребёнка: Ермилов Емельян

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ермилов Никита

Отец ребёнка: Ермилов Емельян

Рождение ребёнка
12.10.1913

Дочь: Малыш (Ермилова) Прасковья

Отец ребёнка: Ермилов Емельян

Рождение ребёнка
1915

Сын: Ермилов Николай

Отец ребёнка: Ермилов Емельян

Рождение ребёнка
1922

Сын: Ермилов Пётр

Отец ребёнка: Ермилов Емельян

Смерть
Неизвестно

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