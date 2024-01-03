Ермилов Емельян
Место рожденияс. Головнино, Тамбовская область
Дата рождения07.08.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1882
Отец: Ермилов Герасим
Мать: Ермилова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ермилов) Татьяна
Мать ребёнка: Ермилова (Илюхина) Феодосия
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ермилов Никита
Мать ребёнка: Ермилова (Илюхина) Феодосия
Рождение ребёнка
12.10.1913
Дочь: Малыш (Ермилова) Прасковья
Мать ребёнка: Ермилова (Илюхина) Феодосия
Рождение ребёнка
1915
Сын: Ермилов Николай
Мать ребёнка: Ермилова (Илюхина) Феодосия
Рождение ребёнка
1922
Сын: Ермилов Пётр
Мать ребёнка: Ермилова (Илюхина) Феодосия
Смерть
Неизвестно