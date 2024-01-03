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Ермилов Емельян

Место рождения

с. Головнино, Тамбовская область

Дата рождения

07.08.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1882

Отец: Ермилов Герасим

Мать: Ермилова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ермилов) Татьяна

Мать ребёнка: Ермилова (Илюхина) Феодосия

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ермилов Никита

Мать ребёнка: Ермилова (Илюхина) Феодосия

Рождение ребёнка
12.10.1913

Дочь: Малыш (Ермилова) Прасковья

Мать ребёнка: Ермилова (Илюхина) Феодосия

Рождение ребёнка
1915

Сын: Ермилов Николай

Мать ребёнка: Ермилова (Илюхина) Феодосия

Рождение ребёнка
1922

Сын: Ермилов Пётр

Мать ребёнка: Ермилова (Илюхина) Феодосия

Смерть
Неизвестно

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