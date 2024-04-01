Бутаков Павел Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Новоселова Лукия Павлова
Мать ребёнка: Бутакова Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
18.06.1887
Мать ребёнка: Бутакова Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
08.11.1889
Мать ребёнка: Бутакова Анастасия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бутакова Мария Тимофеева
Смерть
Неизвестно