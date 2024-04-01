Бутаков Павел Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутаков Павел Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бутаков Дмитрий Казак Р. Камышлова Иосифов

Мать: Бутакова Акилина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Новоселова Лукия Павлова

Мать ребёнка: Бутакова Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
18.06.1887

Сын: Бутаков Леонтий Павлов

Мать ребёнка: Бутакова Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
08.11.1889

Сын: Бутаков Михаил Павлов

Мать ребёнка: Бутакова Анастасия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутакова Анастасия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутакова Мария Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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