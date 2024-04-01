Бутакова Мария Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Новоселова (Бутакова) Лукия Павлова
Отец ребёнка: Бутаков Павел Дмитриев
Рождение ребёнка
18.06.1887
Отец ребёнка: Бутаков Павел Дмитриев
Смерть
До 1889