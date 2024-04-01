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Бутакова Мария Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1889

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутаков Павел Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Новоселова (Бутакова) Лукия Павлова

Отец ребёнка: Бутаков Павел Дмитриев

Рождение ребёнка
18.06.1887

Сын: Бутаков Леонтий Павлов

Отец ребёнка: Бутаков Павел Дмитриев

Смерть
До 1889

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