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Климов Иван Иннокентьевич

Место рождения

Нижний Торей, Джидинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

25.05.1871

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1871

Отец: Климов Иннокентий Андрианович

Мать: Климова Евросиния Кирьяновна

Нижний Торей, Джидинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Климова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Климова (Дроздова) Татьяна Андриановна

Нижний Торей, Джидинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1908

Сын: Климов Константин Иванович

Мать ребёнка: Климова (Дроздова) Татьяна Андриановна

Нижний Торей, Джидинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Климова Афанасия Ивановна

Мать ребёнка: Климова (Дроздова) Татьяна Андриановна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Климова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Климова (Дроздова) Татьяна Андриановна

Рождение ребёнка
22.05.1917

Сын: Климов Николай Иванович

Мать ребёнка: Климова (Дроздова) Татьяна Андриановна

Нижний Торей, Джидинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
30.03.1923

Сын: Климов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Климова (Булдакова С Армака) Клавдия Прокопьевна

Нижний Торей, Джидинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
16.12.1930

Дочь: Климова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Климова (Булдакова С Армака) Клавдия Прокопьевна

Смерть
1936

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