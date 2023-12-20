Климов Иван Иннокентьевич
Место рождения
Дата рождения25.05.1871
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1871
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Климова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Климова (Дроздова) Татьяна Андриановна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Климов Константин Иванович
Мать ребёнка: Климова (Дроздова) Татьяна Андриановна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Климова Афанасия Ивановна
Мать ребёнка: Климова (Дроздова) Татьяна Андриановна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Климова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Климова (Дроздова) Татьяна Андриановна
Рождение ребёнка
22.05.1917
Мать ребёнка: Климова (Дроздова) Татьяна Андриановна
Рождение ребёнка
30.03.1923
Мать ребёнка: Климова (Булдакова С Армака) Клавдия Прокопьевна
Рождение ребёнка
16.12.1930
Дочь: Климова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Климова (Булдакова С Армака) Клавдия Прокопьевна
Смерть
1936