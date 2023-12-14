Климова Евросиния Кирьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Евросиния Кирьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1867

Дочь: Климова Клавдия Андриановна

Отец ребёнка: Климов Иннокентий Андрианович

Рождение ребёнка
19.09.1868

Дочь: Климова Фекла Андриановна

Отец ребёнка: Климов Иннокентий Андрианович

Рождение ребёнка
05.10.1869

Дочь: Климова Харитина Иннокентьевна

Отец ребёнка: Климов Иннокентий Андрианович

Рождение ребёнка
25.05.1871

Сын: Климов Иван Иннокентьевич

Отец ребёнка: Климов Иннокентий Андрианович

Нижний Торей, Джидинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
30.05.1874

Сын: Климов Исаакий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Климов Иннокентий Андрианович

Рождение ребёнка
30.05.1880

Дочь: Климова Акилина Иннокентьевна

Отец ребёнка: Климов Иннокентий Андрианович

Рождение ребёнка
30.05.1880

Дочь: Климова Феодосия и Акилина Иннокентьевны

Отец ребёнка: Климов Иннокентий Андрианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Иннокентий Андрианович

Смерть
Неизвестно
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