Климова Евросиния Кирьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1867
Дочь: Климова Клавдия Андриановна
Отец ребёнка: Климов Иннокентий Андрианович
Рождение ребёнка
19.09.1868
Дочь: Климова Фекла Андриановна
Отец ребёнка: Климов Иннокентий Андрианович
Рождение ребёнка
05.10.1869
Дочь: Климова Харитина Иннокентьевна
Отец ребёнка: Климов Иннокентий Андрианович
Рождение ребёнка
25.05.1871
Сын: Климов Иван Иннокентьевич
Отец ребёнка: Климов Иннокентий Андрианович
Нижний Торей, Джидинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
30.05.1874
Сын: Климов Исаакий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Климов Иннокентий Андрианович
Рождение ребёнка
30.05.1880
Дочь: Климова Акилина Иннокентьевна
Отец ребёнка: Климов Иннокентий Андрианович
Рождение ребёнка
30.05.1880
Дочь: Климова Феодосия и Акилина Иннокентьевны
Отец ребёнка: Климов Иннокентий Андрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно