Садчиков Леонтий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадчиков Леонтий Васильев

Садчиков Леонтий Васильев

Место рождения

Горки, Новокуйбышевск, Самарская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Садчиков Василий Петров

Мать: Садчикова Степанида

Горки, Новокуйбышевск, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садчикова Анисья Максимова

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Садчикова Матрена Леонтьева

Мать ребёнка: Садчикова Анисья Максимова

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Садчиков Гаврил Леонтьев

Мать ребёнка: Садчикова Анисья Максимова

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Садчикова Екатерина Леонтьева

Мать ребёнка: Садчикова Анисья Максимова

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Садчикова Марфа Леонтьева

Мать ребёнка: Садчикова Анисья Максимова

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Садчикова Елена Леонтьева

Мать ребёнка: Садчикова Анисья Максимова

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Садчикова Клавдия Леонтьева

Мать ребёнка: Садчикова Анисья Максимова

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Садчиков Ефим Леонтьев

Мать ребёнка: Садчикова Анисья Максимова

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.