Садчиков Леонтий Васильев
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Садчиков Василий Петров
Мать: Садчикова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Садчикова Матрена Леонтьева
Мать ребёнка: Садчикова Анисья Максимова
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Садчикова Анисья Максимова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Садчикова Екатерина Леонтьева
Мать ребёнка: Садчикова Анисья Максимова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Садчикова Марфа Леонтьева
Мать ребёнка: Садчикова Анисья Максимова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Садчикова Елена Леонтьева
Мать ребёнка: Садчикова Анисья Максимова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Садчикова Клавдия Леонтьева
Мать ребёнка: Садчикова Анисья Максимова
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Садчикова Анисья Максимова
Смерть
Неизвестно