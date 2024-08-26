Садчикова Анисья Максимова
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Садчикова Матрена Леонтьева
Отец ребёнка: Садчиков Леонтий Васильев
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Садчиков Леонтий Васильев
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Садчикова Екатерина Леонтьева
Отец ребёнка: Садчиков Леонтий Васильев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Садчикова Марфа Леонтьева
Отец ребёнка: Садчиков Леонтий Васильев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Садчикова Елена Леонтьева
Отец ребёнка: Садчиков Леонтий Васильев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Садчикова Клавдия Леонтьева
Отец ребёнка: Садчиков Леонтий Васильев
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Садчиков Леонтий Васильев
Смерть
Неизвестно