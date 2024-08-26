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ГлавнаяЛюдиСадчикова Анисья Максимова

Садчикова Анисья Максимова

Место рождения

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садчиков Леонтий Васильев

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Садчикова Матрена Леонтьева

Отец ребёнка: Садчиков Леонтий Васильев

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Садчиков Гаврил Леонтьев

Отец ребёнка: Садчиков Леонтий Васильев

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Садчикова Екатерина Леонтьева

Отец ребёнка: Садчиков Леонтий Васильев

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Садчикова Марфа Леонтьева

Отец ребёнка: Садчиков Леонтий Васильев

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Садчикова Елена Леонтьева

Отец ребёнка: Садчиков Леонтий Васильев

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Садчикова Клавдия Леонтьева

Отец ребёнка: Садчиков Леонтий Васильев

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Садчиков Ефим Леонтьев

Отец ребёнка: Садчиков Леонтий Васильев

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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