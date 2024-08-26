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Садчиков Гаврил Леонтьев

Место рождения

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Садчиков Леонтий Васильев

Мать: Садчикова Анисья Максимова

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садчикова Афимья Андреева

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Садчикова Ефросиния Гаврилова

Мать ребёнка: Садчикова Афимья Андреева

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Садчиков Никифор Гаврилов

Мать ребёнка: Садчикова Афимья Андреева

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Леонтьев (Он Же Садчиков) Кузьма Гаврилов

Мать ребёнка: Садчикова Афимья Андреева

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Садчиков Федот Гаврилов

Мать ребёнка: Садчикова Афимья Андреева

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.11.1852

Сын: Леонтьев (Он Же Садчиков) Михаил Гаврилов

Мать ребёнка: Садчикова Афимья Андреева

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Садчиков Егор (Георгий) Гаврилов

Мать ребёнка: Садчикова Афимья Андреева

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Гостищева (Садчикова) Мария Гаврилова

Мать ребёнка: Садчикова Афимья Андреева

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Садчиков Лукьян Гаврилов

Мать ребёнка: Садчикова Афимья Андреева

Васильевка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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