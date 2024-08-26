Садчиков Гаврил Леонтьев
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Садчикова Ефросиния Гаврилова
Мать ребёнка: Садчикова Афимья Андреева
Рождение ребёнка
1843
Сын: Садчиков Никифор Гаврилов
Мать ребёнка: Садчикова Афимья Андреева
Рождение ребёнка
1846
Сын: Леонтьев (Он Же Садчиков) Кузьма Гаврилов
Мать ребёнка: Садчикова Афимья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Садчикова Афимья Андреева
Рождение ребёнка
06.11.1852
Сын: Леонтьев (Он Же Садчиков) Михаил Гаврилов
Мать ребёнка: Садчикова Афимья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Садчиков Егор (Георгий) Гаврилов
Мать ребёнка: Садчикова Афимья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Гостищева (Садчикова) Мария Гаврилова
Мать ребёнка: Садчикова Афимья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: Садчикова Афимья Андреева
Смерть
Неизвестно