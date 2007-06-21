Мамин Борис Петрович
Место рождения
Дата рождения22.02.1925
Дата смерти21.06.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1925
Отец: Мамин Петр Ефимович
Рождение ребёнка
25.02.1948
Мать ребёнка: Мамина Мария Еремеевна
Рождение ребёнка
22.07.1949
Дочь: Колешова Александра Борисовна
Мать ребёнка: Мамина Мария Еремеевна
Рождение ребёнка
Около 21.02.1953
Дочь: Пасечникова Лидия Борисовна
Мать ребёнка: Мамина Мария Еремеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамина Мария Еремеевна
Смерть
21.06.2007
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край