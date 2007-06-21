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Мамин Борис Петрович

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Место рождения

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

22.02.1925

Дата смерти

21.06.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1925

Отец: Мамин Петр Ефимович

Мать: Мамина Пелагея Гавриловна

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.02.1948

Сын: Мамин Валерий Борисович

Мать ребёнка: Мамина Мария Еремеевна

Рождение ребёнка
22.07.1949

Дочь: Колешова Александра Борисовна

Мать ребёнка: Мамина Мария Еремеевна

Рождение ребёнка
Около 21.02.1953

Дочь: Пасечникова Лидия Борисовна

Мать ребёнка: Мамина Мария Еремеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамина Мария Еремеевна

Смерть
21.06.2007
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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