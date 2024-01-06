Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Пасечникова (Мамина) Лидия Борисовна
Пасечникова (Мамина) Лидия Борисовна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Мамин Борис Петрович
1925 г.р.
Мать
Мамина Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Мамин Борис Петрович
Мать:
Мамина Мария
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия