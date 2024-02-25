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Пасечников Владимир Викорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1976

Отец: Пасечников Виктор Петрович

Мать: Пасечникова (Мамина) Лидия Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасечникова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
25.08.2007

Дочь: Пасечникова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Пасечникова Наталья

Рождение ребёнка
21.01.2013

Сын: Пасечников Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Пасечникова Наталья

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