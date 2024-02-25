Пасечников Владимир Викорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пасечникова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
25.08.2007
Дочь: Пасечникова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Пасечникова Наталья
Рождение ребёнка
21.01.2013
Сын: Пасечников Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Пасечникова Наталья