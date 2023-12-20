Мамина (Устина) Пелагея Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамина (Устина) Пелагея Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1904

Сын: Мамин Степан Петрович

Отец ребёнка: Мамин Петр Ефимович

Рождение ребёнка
14.03.1907

Дочь: Бадулина Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Мамин Петр Ефимович

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.02.1925

Сын: Мамин Борис Петрович

Отец ребёнка: Мамин Петр Ефимович

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Мамин Павел Петрович

Отец ребёнка: Мамин Петр Ефимович

Смерть
Неизвестно
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