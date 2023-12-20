Мамина (Устина) Пелагея Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1904
Отец ребёнка: Мамин Петр Ефимович
Рождение ребёнка
14.03.1907
Дочь: Бадулина Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Мамин Петр Ефимович
Рождение ребёнка
22.02.1925
Сын: Мамин Борис Петрович
Отец ребёнка: Мамин Петр Ефимович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Мамин Павел Петрович
Отец ребёнка: Мамин Петр Ефимович
Смерть
Неизвестно