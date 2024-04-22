Позднухов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: Позднухов Иван Павлович
Мать: Позднухова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Позднухова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Позднухов Евгений Иванович
Мать ребёнка: Позднухова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Позднухов Александр Иванович
Мать ребёнка: Позднухова Анна
Смерть
Неизвестно