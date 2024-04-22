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Позднухов Иван Иванович

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Место рождения

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Позднухов Иван Павлович

Мать: Позднухова Анна Ивановна

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Позднухова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Позднухов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Позднухова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Позднухов Александр Иванович

Мать ребёнка: Позднухова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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