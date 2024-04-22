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Позднухов Иван Павлович

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Место рождения

Ровно, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

18.08.1910

Дата смерти

24.02.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1910

Отец: Позднухов Павел Иванов

Мать: Позднухова Александра Антонова

Ровно, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1945

Сын: Позднухов Иван Иванович

Мать ребёнка: Позднухова Анна Ивановна

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Позднухова Анна Ивановна

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрисанова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Позднухова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Позднухова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Позднухов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Позднухова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Позднухова Анна Ивановна

Смерть
24.02.1992
Артемовский, Артемовский, Свердловская область
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