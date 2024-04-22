Позднухов Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения18.08.1910
Дата смерти24.02.1992
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1910
Рождение ребёнка
1945
Мать ребёнка: Позднухова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Позднухова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрисанова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Позднухова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Позднухова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Позднухов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Позднухова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Позднухова Анна Ивановна
Смерть
24.02.1992
Артемовский, Артемовский, Свердловская область