American Name Wren (Valoff) Masha Esaievna
Место рожденияdarochikchak
Дата рождения1880
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Vera Fred
Отец ребёнка: Wren Feodor Feodorevich
Рождение ребёнка
1909
Сын: Wren Moisai
Отец ребёнка: Wren Feodor Feodorevich
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Sarah
Отец ребёнка: Wren Feodor Feodorevich
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Tanya
Отец ребёнка: Wren Feodor Feodorevich
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Wren Feodor Feodorevich
Рождение ребёнка
1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Wren Feodor Feodorevich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Wren Alexai
Отец ребёнка: Wren Feodor Feodorevich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Wren Feodor Feodorevich
Смерть
1978
Похороны
Неизвестно
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