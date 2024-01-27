American Name Wren (Valoff) Masha Esaievna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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American Name Wren (Valoff) Masha Esaievna

Место рождения

darochikchak

Дата рождения

1880

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1905 г.р.
1909 г.р.
1911 г.р.
1916 г.р.
1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

darochikchak
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Vera Fred

Отец ребёнка: Wren Feodor Feodorevich

Рождение ребёнка
1909

Сын: Wren Moisai

Отец ребёнка: Wren Feodor Feodorevich

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Sarah

Отец ребёнка: Wren Feodor Feodorevich

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Tanya

Отец ребёнка: Wren Feodor Feodorevich

Рождение ребёнка
1923

Сын: Wren Evan Feodorevich

Отец ребёнка: Wren Feodor Feodorevich

Рождение ребёнка
1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Wren Feodor Feodorevich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Wren Alexai

Отец ребёнка: Wren Feodor Feodorevich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Wren Feodor Feodorevich

Смерть
1978
Похороны
Неизвестно
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